2021/04/11 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سوف اتحدث لكم بهذا المقال عن اهمية وفوائد بعض المكسرات من الناحية الطبية للجسم مَن منا لم يكن في فترة من فترات حياته صديقا حميما لفستق العبيد Arachide يشتريه بقشره او مقشورا ويحمله في المجالس التي فيها الاسترخاء والتسلية الجميلة.. ما هي فوائده لصحة الجسم يحتوي فستق العبيد على احماض دهنية وهو يصلح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد المكسرات لصحة القلب والشرايين- د. مناف الطائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد المكسرات لصحة القلب والشرايين- د. مناف الطائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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