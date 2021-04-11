فوائد المكسرات لصحة القلب والشرايين- د. مناف الطائي

2021/04/11 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف‭ ‬اتحدث‭ ‬لكم‭ ‬بهذا‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ ‬اهمية‭ ‬وفوائد‭ ‬بعض‭ ‬المكسرات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الطبية‭ ‬للجسم‭ ‬مَن‭ ‬منا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬حياته‭ ‬صديقا‭ ‬حميما‭ ‬لفستق‭ ‬العبيد‭ ‬Arachide‭ ‬يشتريه‭ ‬بقشره‭ ‬او‭ ‬مقشورا‭ ‬ويحمله‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬الاسترخاء‭ ‬والتسلية‭ ‬الجميلة‭..‬ ‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬فوائده‭ ‬لصحة‭ ‬الجسم يحتوي‭ ‬فستق‭ ‬العبيد‭ ‬على‭ ‬احماض‭ ‬دهنية‭ ‬وهو‭ ‬يصلح‭ […]

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