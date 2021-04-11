2021/04/11 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى الصقور رفعة راس – عدنان الجبوري بالامس حلق الصقور وبجدارة في بطولة الاندية الاسيوية عندما اجتاز فريق القوة الجوية وفي الملاعب السعودية منافسه فريق الوحدة احد الاندية المعروفة بتاريخه الكروي حيث استطاع ابناء ايوب اديشو خطف بطاقة التأهل والوصول لدوري ابطال اسيا، إذ سيقابل في منافسات الجولة الثانية فرق الشارقة الاماراتي وتراكتور الإيراني […]

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