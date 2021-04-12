على خطى والده.. محمد عادل امام الاعلى اجرا في رمضان

2021/04/12 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل اجر الفنان المصري محمد عادل إمام هذا الموسم إلى 40 مليون جنيه، ليكون الاعلى في شهر رمضان ، وذلك بعد نجاح مسلسله "هوجان" الذي عرض في رمضان 2020 بالاضافة إلى نجاح فيلم "لص بغداد".ويواصل الفنان المصري تصوير مسلسل "النمر"، الذي يدور حول نمر يقتنص من الصاغة بمنطقة الجمالية وشارع المعز أشياء ثمينة، وسيعرض العمل في شهر رمضان 2021 .والمسلسل من بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، وإيناس كامل، وعلاء مرسي./انتهى9

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