2021/04/12 | 00:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز بافتا البريطانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/12 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز بافتا البريطانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز بافتا البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).