2021/04/12 | 00:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح أمين بغداد علاء معن، اليوم الأحد، المعرض السنوي للفن التشكيلي العراقي الذي نظمته جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بمقر الجمعية في بغداد.وقال بيان لأمانة بغداد تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “معن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعاون بين أمانة العاصمة وجمعية الفنانين التشكيليين لتجميل ساحات بغداد ومتنزهاتها المركز الخبري الوطني.

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