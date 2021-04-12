الأعرجي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬ببغداد

2021/04/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ارتفاع‭ ‬احتياطي‭ ‬العملات‭ ‬الصعبة‭ ‬وإيرادات‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬للعراق ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬عن‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وان‭ ‬حكومته‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬اجراءاتها‭ ‬لضرب‭ ‬الفاسدين‭ ‬برغم‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬البعض‭ ‬وضعها‭ ‬امام‭ ‬اجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬باشر‭ ‬العراق‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬بعد‭ ‬جلسات‭ ‬وصفت‭ ‬بالناجحة‭ ‬للحوار‭ ‬العراقي‭ […]

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