2021/04/12 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع احتياطي العملات الصعبة وإيرادات المنافذ الحدودية للعراق بغداد -الزمان اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه لا رجعة عن محاربة الفساد وان حكومته ماضية في اجراءاتها لضرب الفاسدين برغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها امام اجهزة الدولة ، فيما باشر العراق وساطة بين طهران وواشنطن بعد جلسات وصفت بالناجحة للحوار العراقي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي في مهمة للأمن والاستقرار إلى طهران بعد اجتماع مع السفير الامريكي ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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