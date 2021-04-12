وساطة عراقية لمصلحة مَن أولاً؟

2021/04/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل يصلح العراق وسيطاً بين الولايات المتحدة وايران؟ هذا السؤال يثار في هذه الايام في الوقت الذي يبدو ان العراق منخرط في وساطة من نوع ما، لابد من انجازها لأن هناك مصالح عراقية ذاتية من الممكن ان تجنى من استقرار الوضع وتهدئة الازمة بين الايرانيين والامريكان .لكن الملف النووي الايراني الذي […]

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