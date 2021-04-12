ايران‭:‬تعرض‭ ‬منشأة‭ ‬نطنز‭ ‬النووية‭ ‬لعمل‭ ‬إرهابي

2021/04/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتانياهو‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬أوستن‭ ‬ايضاحات‭ ‬حول‭ ‬عرض‭ ‬أمريكي‭ ‬للاتفاق‭ ‬الايراني القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ افاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬ايراني‭ ‬أن‭ ‬مصنع‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬نطنز‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭ ‬تعرض‭ ‬لعمل‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬المنشأة‭ ‬شهدت‭ ‬‮«‬انقطاعا‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬سببه‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ […]

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