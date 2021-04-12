2021/04/12 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نتانياهو يطلب من أوستن ايضاحات حول عرض أمريكي للاتفاق الايراني القدس-(أ ف ب) – رام الله – طهران -الزمان افاد بيان رسمي ايراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد تعرض لعمل «إرهابي»، وذلك بعدما اعلنت السلطات في وقت سابق الاحد أن المنشأة شهدت «انقطاعا في التيار الكهربائي» لم يعرف سببه. وقال رئيس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:تعرض منشأة نطنز النووية لعمل إرهابي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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