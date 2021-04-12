الأمير أندرو: وفاة فيليب خلفت فراغا هائلا في حياة الملكة

2021/04/12 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما واصل الشعب البريطاني وضع الزهور أمام المقار الملكية لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية، قال الأمير أندرو، الأحد، إن وفاة الأمير فيليب خلفت "فراغا هائلا" في حياة الملكة إليزابيث الثانية.

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