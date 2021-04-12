بطولة إسبانيا.. ريال بيتيس يشعل الصراع على اللقب بإرغام أتلتيكو على التعادل

2021/04/12 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل ريال بيتيس الصراع على اللقب بإرغامه ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل (1-1) الأحد، في المرحلة 30 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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