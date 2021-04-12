مصر تحذر إثيوبيا وتوضح

2021/04/12 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن بلاده ستتخذ ما اعتبره بـ"الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي ضد أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا في قضية ملف سد النهضة"، الذي يثير أزمة مع أديس أبابا.

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