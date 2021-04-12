أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا - عباس علي العلي

2021/04/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي َجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًامن دقائق الأستخدام الفظي للكلمة الواحدة في النظام البنائي اللساني في القرآن الكريم هو أستبعاد ما يطلق عليها بالمترادفات اللغوية، حين وضع لكل لفظ محدد معنى محدد لا يمكنه أستعمال الردائف والنظائر والبدائل واحدة بدل أخرى ليستقيم المعنى الأصلي دون تبديل في الدلالات القصدية ولا تغيير في الصورة الذهنية التي يتركها الأستعمال اللفظي دون توحش وأحيانا تغريب في ......





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