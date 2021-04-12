400 مليون دولار.. مساعدة سعودية وإماراتية للموسم الزراعي في السودان

2021/04/12 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السودان، الأحد، عن تقديم السعودية والإمارات 400 مليون دولار، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى للعام الجاري.

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