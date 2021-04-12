"انفجار كبير".. صحيفة تكشف "سبب انقطاع الكهرباء" في منشأة إيران النووية

2021/04/12 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر استخباراتية، الأحد، أن الدمار الذي حل بمنشأة "نطنز" النووية في إيران نجم عن "انفجار كبير" قد يؤدي إلى تراجع قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم "لتسعة أشهر على الأقل".

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