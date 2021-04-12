الكاظمي يضع الحجر الأساس لميناء الفاو الكبير

2021/04/12 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)، الذي انتظره العراقيون سنوات طويلة، وأجرى الكاظمي برفقة الوفد الحكومي جولة بحرية للاطلاع على رصيف الميناء وكاسر الأمواج، كما وضع رئيس الوزراء الحجر الأساس لمشروع نفطي كبير لزيادة إنتاج “البنزين المحسن” بمصافي الجنوب، وتابع إنجاز العمل في مشاريع “المدينة الرياضية” و”ملعب الميناء الأولمبي”، مؤكداً “الحرص على إنجاح واستضافة بطولة (خليجي 25).

وقال الكاظمي في حفل وضع الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة أمس الأحد: “نعلن اليوم البدء بمشروع ستراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة”، وبين أن “الميناء سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويسهم في تطوير المحافظة”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا شائعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق رسميًا بعد أن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام”.

وأكد أن “مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع ستراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسراً اقتصادياً يربط مختلف بلدان المنطقة”، وقال: “نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، إذ نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار”.

ودعا الكاظمي “أهلنا في البصرة الفيحاء وفي جميع أنحاء العراق، الى أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا، ونبني بلدنا من الفاو الى زاخو”، مؤكداً أن “العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ومن دون تأخير”.

ثم أجرى رئيس الوزراء برفقة الوفد الحكومي جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج .

وكان الكاظمي وصل صباح أمس الأحد إلى محافظة البصرة، برفقة وفد حكومي من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

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