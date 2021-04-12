حظر جزئي من الـ 7 مساءً الى الـ 5 صباحاً خلال رمضان

2021/04/12 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف وشذى الجنابي

أعلنت خلية الازمة النيابية تفاصيل حظر التجوال الجزئي المزمع اعلانه خلال رمضان، مبينة أنه يبدأ من السابعة مساءً ولغاية الخامسة صباحا.

في غضون ذلك، تسلمت وزارة الصحة 249 ألف جرعة من لقاحي فايزر وسينوفارم، واكدت مأمونية وفعالية اللقاحات بمواجهة الجائحة.

وكان مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي قد نفى امس فرض أي حظر تجوال شامل خلال شهر رمضان.



وقال عضو خلية الازمة البرلمانية الخاصة بكورونا، سلمان الغرباوي، لـ”الصباح”: ان “حظر التجوال في شهر رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة السابعة مساءً ولغاية الخامسة صباحا أو اقل من ذلك”، مؤكدا “عدم امكانية فرض حظر شامل للتجوال بسبب ارتباط المواطنين بالتزامات وظيفية واجتماعية”.

وبين ان “عمل المطاعم سيقتصر على التوصيل الى المنازل حصرا”، مشدداً على “ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاحات عملا بتوجيهات وزارة الصحة”.



وتابع الغرباوي ان “اللجنة ستوصي بضرورة الزام جميع المواطنين بأخذ اللقاح حرصا على تعافي المجتمع من آثار الفيروس، لأنه حصد الكثير من الارواح على مدى اكثر من عام”.

وفي الملف نفسه، قال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي: ان “الوزارة تسلمت شحنات متعددة من اللقاحات تشمل 49 ألف جرعة من لقاح فايزر كدفعة اولى، وكذلك 200 ألف جرعة جديدة من سينوفارم الصيني”.

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