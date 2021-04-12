أونتاريو الكندية تسجل رقما قياسيا يوميا من الإصابات بكورونا

2021/04/12 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت مقاطعة أونتاريو الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا الأحد أكثر من 4400 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي من الإصابات في يوم واحد منذ بداية الجائحة في هذه المنطقة.

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