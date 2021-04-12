بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تحظر تصدير عقار ريمديسيفير

2021/04/12 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الهند الأحد تصدير عقار ريمديسيفير في ظلّ ارتفاع الإصابات بكورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقتٍ يتزايد الطلب على العقار المستخدم في علاج الفيروس.

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