السلطات الأميركية تعلن حقن 187 مليون جرعة من لقاحات كورونا

2021/04/12 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الأحد، أن الولايات المتحدة قامت بحقن 187 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

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