وزير العمل: اولوياتنا قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار

2021/04/12 | 06:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري"، ان اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على التعامل وتوسيع العلاقات مع دول الجوار...

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