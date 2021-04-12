رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: الجريمة السيبرانية تشكل الخطر الرئيسي للاقتصاد

2021/04/12 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأحد، أنه يشعر بقلق من خطر وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق، أكثر من قلقه من إمكان حصول أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008.

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