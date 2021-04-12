أم الجواسيس.. المرأة العراقية التي أبكت داعش.. فمن هي؟

2021/04/12 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2008 تمكنت القوات العراقية من الإطاحة بقيادي في تنظيم القاعدة الارهابي آنذاك، من خلال الاعتماد على امرأة تعمل لصالح استخباراتها....

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