مدرب يوفنتوس يدافع عن واقعة رمي رونالدو لقميص الفريق

2021/04/12 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، عن تصرف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي أقدم على خلع قميص الفريق ورميه بشكل غاضب عقب نهاية المباراة التي جمعت "السيدة العجوز" مع جنوى، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

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