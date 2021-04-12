الادب الروسى العائد - مراوحة بين العصرنة ،الانفتاح والبحث عن الهوية قراءة نقدية فى قصة (المستقبلية) للكاتب الروسى المعاصر جينريخ بالويان - سحر النحاس

2021/04/12 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سحر_النحاس "الادب الروسى العائد " مراوحة بين العصرنة ،الانفتاح والبحث عن الهوية قراءة نقدية فى قصة (المستقبلية) للكاتب الروسى المعاصر جينريخ بالويانيتمتع الأدب الروسي بالطابع الفلسفي، وبقدرته على إشراك القارئ في تفكير عميق وشخصي بحثًا عن أجوبة للأسئلة الأهم في الحياة.ويعيش الأدب الروسي مرحلة انتقالية جديدة في تاريخه تشبه تلك التي عاشها في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.



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