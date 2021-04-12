طريق الهاوية -4* - نادية خلوف

2021/04/12 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عندما تقدّم المجهول بخطى ثابتة نحونا عرفناه ، لم نعد نخاف منه ، لم يعد مجهولاً ، بالعكس تماماً كان معروفاً،واضحاً ، فقط نحن من موهنا حقيقته ، وصنعنا منه بعبعاً نخافه، لأن داخلنا يطلب ذلك الخوف.



ذلك المجهول معلوم أكثر من خطواتنا المترددة في الذهاب لمقابلة عمل ، فقد جهلنا قدراتنا ، إمكانياتنا، دواخلنا ، وبعض نبضات قلوبنا ، نفكّر بقصورنا الذي منعنا من الفرح ، ولا ندري أنّنا نحن من وضع العراقيل أمام ا ......





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