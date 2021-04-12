م فتش عليكم الديب الديب السحلاوى . - محمد حسين يونس

2021/04/12 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس ولدت في المنزل رقم (1) بحارة حسن المقاول بالسكاكيني (القاهرة )..



في ليلة ليلاء ..



كانت الطائرات الألمانية فيها ..تقصف المعسكرات البريطانية في العباسية ..



فإستقبلت ساعات عمرى الأولي في مخبأ محدود الإضاءة ..



بين صيحات الرعب ..



من الجيران و خوفهم علي الوالدة ..و أصوات المدافع المضادة للطيران تتكتك وأنوارالكشافات الضخمة تذهب و تجيء ..



و دقات مكتومة للقنابل الملقاة علي بعد أمتار من حينا .مع وصولي ......





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