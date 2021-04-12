هرطقات تونسية في مقامة قيسيّة - الطايع الهراغي

2021/04/12 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " وضع الحرب بغير مكان الحرب وحيث مكان الحرب تقلّد سيفين من الخشب " -- مظفّـــــر النّـــــواب-- " وقد وصلت الرّسالة التي بحرها بالحكم مسجور ومن قرأها مأجور" -- أبو العلاء المعرّي / رسالة الغفران -- قيــل : استأذن العقــل علــى الحــظّ فلــم يــأذن لــه .فقــال لــه: لــِم لـــم تــأذن لـــي ؟.



قــال : ......





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