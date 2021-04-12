ترامب الغاضب يشتم ماكونيل ويهاجم بنس

2021/04/12 | 08:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد، والتي أكدت غنه هاجم كذلك نائيبه السابق مايك بنس والعالم الأميركي الكبير أنتوني فاوتشي.

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وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته الأخيرة ليلة السبت خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم.

بدورها، أوضحت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/يناير.

وكانت القطيعة قد وقعت بين الرجلين في شباط/فبراير الماضي إثر وصف ترامب لماكونيل بأنه ”سياسي عبوس متجهم“، مضيفاً أنّ الحزب الجمهوري سيكون خاسراً بوجود مسؤول مثله بين قادته.

وسبق أن تعاون الملياردير الجمهوري بشكل وثيق مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي لمدة أربع سنوات.



بيد أنّ ميتش ماكونيل رأى أنّ الرئيس السابق ”مسؤول“ عن الاعتداء على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير، قائلا إنّ المشاغبين فعلوا ذلك ”لأنّ أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب“.

ودعا الرئيس الأميركي السابق الذي كان يتحدّث السبت إلى أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في منتجع مارالاغو في فلوريدا، إلى وحدة الحزب، في أعقاب خسارته أمام بايدن وفقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكرّر ترامب السبت تأكيده أنه فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، منتقدا في شكل خاص ماكونيل.

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