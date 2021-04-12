وفد الصقور يصل إلى الشارقة تحضيراً للآسيوية

2021/04/12 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وصل وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى مدينة الشارقة الإماراتية لخوض منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، إلى جانب الشارقة الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وقال مدير المكتب الإلامي لنادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الفريق وصل على متن طائرة خاصة إلى الإمارات بعد أن أجرى آخر وحدة تدريبية باستثناء اللاعبين المصابين كرار علي بري وعلي بهجت كما حرص المهاجم محمد قاسم نصيف على مشاهدة الفريق قبل السفر إلى الإمارات بعد نجاح العملية على مستوى الركبة".

وأضاف أن " اللاعبين مصممون على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الآسيوية لإسعاد جمهور الصقور والشعب العراقي كونهم سيمثلون الوطن بدوري الابطال".

يذكر أن فريق القوة الجوية سيستهل مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة الشارقة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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