استهداف رتل اميركي بعبوة ناسفة في صلاح الدين العراقية

2021/04/12 | 08:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس الاحد، استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين....

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