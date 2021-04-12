الخوف من كورونا وراء ارتفاع معدلات البطالة في أميركا

2021/04/12 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جعل الأميركيون العاطلون يخشون البحث عن وظيفة جديدة.

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