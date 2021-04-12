ضبط مستلزمات طبية لم يصرح بها ومسافرة بحوزتها جواز ’’مزور’’ في منفذي زرباطية ومطار النجف

2021/04/12 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

هيأة المنافذ الحدودية :ضبط مستلزمات طبية لم يصرح بها ومسافرة بحوزتها جواز سفر مزور في منفذي زرباطية ومطار النجف الاشرف

أعلن منفذ زرباطية الحدودي عن ضبط عجلة محملة بمواد متنوعة خارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود مستلزمات طبية (بدلات عمليات) مخالفة للضوابط تحتاج الى موافقة وزارة الصحة لاستيرادها ومخبأة خلف البضاعة الرئيسية لغرض تهريبهاوالمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات.

وفي مطار النجف الاشرف الدولي تم ضبط مسافرة سورية بحوزتها جواز سفر (سويدي) مزور بعد عرضه للفحص في مختبر تحليل البيانات والوثائق.

تم إحالة المخالفتين وفي محضرين اصوليين الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية12 نيسان 2021

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