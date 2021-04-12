مستشار الامن القومي العراقي في طهران بدعوة من نظيره الايراني

2021/04/12 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديتوجه مستشار الامن القومي قاسم الاعرج، اليوم الى طهران بدعوه رسمية من قبل نظيره سكرتير الامن القومي الايراني.وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “الاخير سيتوجه اليوم الى العاصمة الايرانية طهران بدعوة رسمية من نظيره علي شمخاني”.

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