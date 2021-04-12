الفلسفة تأتي في الصباح - حسن مدن

2021/04/12 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن «الفلسفة تأتي في الصباح، أما العلم فيأتي في المساء»، عبارة جميلة وعميقة سمعتها على لسان أستاذ الفلسفة المغربي عزيز حدادي، في حلقة استضافها منتدى «جنان أركانة» الافتراضي، قبل شهور، بإدارة الأديبة دليلة حياوي.كانت الحلقة مخصصة لأهمية ودور الفلسفة في حياتنا، نحن معشر البشر، وأراد حدادي، من خلال عبارته أعلاه، القول إن الفلسفة سابقة على العلم، لا تقليلاً من أهمية هذا الأخير بأي حال، وإنما التأكيد ع ......





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