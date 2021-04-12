2021/04/12 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس كيف لنا أن نصمت أمام طوفان الغناء العشوائى ومهرجانات السكارى وتريندات التفاهة وماتطرحه تلك الظاهرة القاتلة على المنصات الاعلامية والسوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب فى مجتمع صدر الغناء والفن والقيمة والأصوات الجميلة إلى العالم العربى والغربى على حد سواء ..لن نذكر عمرو دياب ومحمد منير و حمزة علاء الدين وسمير الاسكندرانى الذى غنى بأكثر من لغة فى العالم أجمع ..كانوا جميعا سفراء لل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات حقيقية - اشرف عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصوات حقيقية - اشرف عتريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).