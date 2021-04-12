بيان جديد من الرافدين بشأن التقديم على شقق بسمايا

2021/04/12 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أن فروعه شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على شقق بسمايا منذ اليوم الأول للمباشرة باستلام معاملات المواطنين وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف تسلم العديد من معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسمايا وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة الى ١٠ بالمئة والتسديد ٢٥ […]

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