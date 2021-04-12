الوجبة الاولى من لقاح فايزر تصل السليمانية

2021/04/12 | 09:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الوجبة الاولى من لقاح فايزر الى مدينة السليمانية، بعد توفير اللقاح من قبل وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية.

وقال بيستون رفيق مدير ادارة مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا لـPUKmedia: تسلمنا الوجبة الاولى من لقاح فايرز المضاد لفايروس كورونا بواقع 1170 جرعة.

واضاف: ان لقاح فايرز تم توفيره من قبل وزارة الصحة الاتحادية وسيتم توزيعه في البداية على العاملين في الصف الاول لمواجهة فايروس كورونا ومن ثم سيتم توزيعه وفقا للتعليمات المتوفرة حول التعامل مع لقاح كورونا.

PUKmedia خاص

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