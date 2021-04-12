توقيتات جديدة لحظر التجوال في رمضان

2021/04/12 | 09:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الازمة النيابية، الأثنين، عن تفاصيل حظر التجوال الجزئي المزمع اعلانه خلال شهر رمضان المبارك، مبينة أنه يبدأ من السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا.

وقال عضو خلية الازمة البرلمانية الخاصة بكورونا، سلمان الغرباوي، في تصريح صحفي اوردته وسائل اعلام رسمية، إن “حظر التجوال في شهر رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا أو أقل من ذلك”، مؤكدا “عدم امكانية فرض حظر شامل للتجوال بسبب ارتباط المواطنين بالتزامات وظيفية واجتماعية”.

وبين الغرباوي ان “عمل المطاعم سيقتصر على التوصيل الى المنازل حصرا”، مشدداً على “ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاحات عملا بتوجيهات وزارة الصحة”.

وتابع الغرباوي ان “اللجنة ستوصي بضرورة الزام جميع المواطنين بأخذ اللقاح حرصا على تعافي المجتمع من اثار الفيروس، لأنه حصد الكثير من الارواح على مدى اكثر من عام”.

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