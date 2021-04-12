’حقنة بالخطأ’ تُدْخل فيفي عبده إلى صالة العمليات (فيديو)

2021/04/12 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دخلت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لم تكشف تفاصيلها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها تزامنا مع انطلاق شهر رمضان الفضيل.

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ووثقت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام" كشفت فيه عن تحضيرها لدخول غرفة العمليات خلال الساعات المقبلة، مبينة أن السبب وراء ذلك شخص أعطاها "حقنة" بالخطأ.

وقالت إنها "ستمكث في العملية الجراحية ساعتين داخل غرفة العمليات"، مؤكدة أن "نقلها للمستشفى هذه المرة حقيقة وليس شائعة كما كان يتردد سابقا".

وهنأت عبده الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية أن تكون الدعوات لها بالخروج من وعكتها الصحية مستجابة ووجهت الشكر للجمهور على سؤالهم عنها.

وأرفقت عبده المقطع بتعليق قالت فيه "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وانتم طيبين وبخير رمضان كريم".

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