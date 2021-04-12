2021/04/12 | 09:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب من مليون حالة.. العراق الأول عربيا بإصابات كورونا و26 عالميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/12 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يقترب من مليون حالة.. العراق الأول عربيا بإصابات كورونا و26 عالميا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يقترب من مليون حالة.. العراق الأول عربيا بإصابات كورونا و26 عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).