ظريف يحمل إسرائيل مسؤولية العمل التخريبي في نطنز

2021/04/12 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، ضرورة عدم الوقوع في الفخ الذي نصبته إسرائيل، “الساعية للانتقام من إيران على النجاحات التي حققتها”.وقال محمد جواد ظريف: ” لن نسمح لإسرائيل بالانتقام من النجاح في مسار رفع العقوبات عبر حادثة نطنز”، مشيرا إلى أن “إيران ستنتقم من الصهاينة على ممارساتهم”.وأضاف ظريف: […]

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