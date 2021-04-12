وزير الصحة العراقي يعلن وصول وجبة جديدة تحوي 200 الف جرعة من لقاحات سينوفارم الصينية

2021/04/12 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، وصول وجبة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني عبر مطار بغداد الدولي.وقال التميمي في بيان: تبلغ (٢٠٠٠٠٠) جرعة “وتم إعداد خطة متكاملة لوصول اللقاح الى كافة المحافظات وإقليم كوردستان”.وأشار التميمي إلى أن اللقاحات … Readmore

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