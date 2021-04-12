ديوان الوقف السني ووزارة اوقاف كردستان تعلن يوم الثلاثاء أول ايام شهر رمضان

2021/04/12 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد، مشيرة إلى أن يوم الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان.وذكر الوقف السني في بيان أنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان، وأن يوم غد الاثنين هو مكمل … Readmore

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