تفاصيل الوثيقة الخمسية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق

2021/04/12 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري، الذي زار العراق لبحث القضايا المشتركة وتوسيع التعاون والعلاقات في المجالات المتعلقة ...

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