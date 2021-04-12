تعرف على الطقس في العراق اليوم الاثنين

2021/04/12 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس في العراق، الاثنين، الى استقرار الأجواء في أغلب مناطق البلاد، مع تذبذب بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري....

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