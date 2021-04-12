القبض على ارهابي في الصقلاوية والعثور على مخبأ للعبوات الناسفة في سنجار

2021/04/12 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على احد الارهابيين في الانبار ، وعثرت على مخبأ للعبوات الناسفة في سنجار .وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان :" ان القبض على الارهابي تم في منطقة الصقلاوية بالانبار بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب ،على ضوء معلومات استخبارية دقيقة ".من جانب اخر ذكرت المديرية انه :" تم العثور على مخبأ للعبوات الناسفة يضم ٥٨ عبوة محلية الصنع في منطقة السكينية التابعة الى قضاء سنجار ، قامت مفارز الهندسة بتدميرها تحت السيطرة "./انتهى9

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