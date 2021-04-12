2021/04/12 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصف محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيدانيّ وضع الحجر الاساس لميناء الفاو الكبير بانه "حدث تاريخي " .وقال العيداني في تصريح نقله المركز الاعلاميّ: " ان البصرةَ شهدّت حدثاً مهماً للعراقيّين ، والبصريين بشكل خاص ، ولكلِ الاجيال القادمة، بوضعِ حجر اساس مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يُعدُّ بوابة العراق والبصرة على وجهِ الخصوص ،الاقتصاديّة والعالميّة" ، مؤكداً أن "المشروع سيدرُ الخيرَ على البصريّين ويجعلُ من المحافظة محطة عالميّة وينمّي أسواقها التجاريّة ويسهمُ بتشغيل أهالي البصرة".وتابع محافظ البصرة، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء للبصرة مهمة للاطلاع على التطور العمرانيّ في المحافظة والمشاريع المهمة والحيويّة" مبيناً أن "الكاظميّ والوفد الوزاريّ المرافق له زارَ عدّة مشاريع سيما الخدميّة ومنها مشروع محطة تحلية ماء محيلة في قضاء أبي الخصيب، وأكد على اهمية الاسراع بإنجازهِ بأفضل الامكانيات ليكون جاهزا لخدمة أهالي القضاء، ووضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبيّ، كما زارَ محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحيّ والتقى كوادرها العاملة، وأشاد بجهود العاملين على إنجاز المشاريع في المحافظة"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني : وضع حجر اساس مشروع الفاو " حدث تاريخي " ..سيدر الخير على البصرة ويجعل منها محطة عالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني : وضع حجر اساس مشروع الفاو " حدث تاريخي " ..سيدر الخير على البصرة ويجعل منها محطة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).