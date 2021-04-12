وزير المالية العراقي يتعهد بتسديد الديون المترتبة بذمة العراق الى ايران قريباً

2021/04/12 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، بتسديد الديون المترتبة بذمة العراق إلى ايران، قريباً.واستقبل وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري في بغداد، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية.شريعتمداري نوّه … Readmore

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