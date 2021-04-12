شاب عشريني ينهي حياته بإضرام النار بنفسه في الديوانية

2021/04/12 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بانتحار شاب يبلغ من العمر 27 عاما بعد إضرام النار على نفسه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً، أقدم على الانتحار داخل منزله بإضرام النار على نفسه".

وأضاف، أن "التحقيقات الأولية عن دوافع الانتحار، تشير إلى أسباب اقتصادية ومشاكل عائلية".

يذكر أن معدلات الانتحار مرتفعة في العراق بين صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة، بعضها اقتصادي وأخرى عائلية.

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