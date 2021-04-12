’’محاسبة الجشعين وفتح الاستيراد’’.. مقترح نيابي لتفادي ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان

2021/04/12 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق، ابرزها تعزيز استيراد وزارة التجارة للمنتجات الغذائية الاساسية.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حامد الموسوي، لصحيفة ”الصباح” شبه الرسمية: ان “لجنته تعمل على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، اضافة الى مراقبة الاسعار ومحاسبة التجار الجشعين”. ودعا الموسوي الى “منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي”.

وشهدت الاسواق العراقية خلال الأيام الماضية، ارتفاعا مضطردا بالأسعار خلال الاونة الاخيرة، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 ألف دينار الى 51 ألف دينار.

أما كيس مادة الفاصولياء فقد ارتفع من 42 ألفا الى 48 ألف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكليوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار، أما مادة الشاي فقد شهدت ارتفاعا من 35 ألف دينار الى 42 ألف دينار للكارتون الواحد، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.

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